Нефть вернулась к росту, Brent у $82,4 за баррель

Снижение цен на нефть сменилось слабым ростом вечером в среду.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысилась на 7 центов, до $82,41 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 6 центов, до $77,10 за баррель.
Во вторник Brent снизилась в цене на 1,5%, WTI - на 1,8%.
"Накануне на рынке нефти был день коррекции на отсутствии новостей о глобальных конфликтах", - отметил аналитик PVM Джон Эванс.
Дополнительное давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет торопиться со снижением процентных ставок. Об этом сигнализировали данные об ускорении инфляции в США в январе и "ястребиные" заявления представителей ФРС.
При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.
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