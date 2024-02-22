Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 2023г выросли на 25%

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 25,4% в количественном выражении и на 18,2% в денежном выражении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 1 тыс. 708,01 тонн, стоимость - $31 млн 342,8 тыс.
Самая дорогая продукция, как и в 2022 году, поступает из Франции, хотя в 2023 году зафиксировано небольшое снижение и в количественном и в стоимостном выражении: импортировано духов и туалетной воды общим весом 107,27 т (спад на 5,3%) на сумму $10 млн 497,64 тыс. (спад на 0,6%).
В топ-3 (по стоимости поставок – ИФ) также вошли ОАЭ - 350,1 т на ($3 млн 756,84 тыс.) и Италия - 53,55 т (на $3 млн 658,21 тыс.)
За ними следуют: Китай - 599,16 т (на $2 млн 819,57 тыс.), Испания - 45,41 т (на $2 млн 415,93 тыс.), Россия – 224,37 т (на $2 млн 272,01 тыс.), Турция – 203,62 т (на $1 млн 904,17 тыс.), Польша - 89,5 т (на $1 млн 553,42 тыс.) и Великобритания - 6,5 т (на $1 млн 69,17 тыс.).
Остальной объем данной продукции был импортирован из ряда других стран Европы и Ближнего Востока.
Как сообщалось, в 2022 году общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды составил 1 тыс. 362,09 тонн (+6,4%), стоимость - $26 млн 511,89 тыс. (+15,6%).
Н.Аббасова
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