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СНГ 22.02.2024 22:00

Путин после слов президента США отметил, что для России Байден предпочтительнее

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, даже несмотря на высказанную в его адрес грубость со стороны президента США Джо Байдена, победа нынешнего главы Белого дома на выборах для России будет предпочтительней.

"Мы с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.

"И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это - адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - добавил Путин.

"Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав", - сказал он.

"У меня спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить - Байден", - подытожил Путин.

15 февраля в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину президент РФ ответил на вопрос о том, кто лучше для России на посту президента США: Байден или Трамп.

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЛАДИМИР ПУТИН, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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