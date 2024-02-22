Путин после слов президента США отметил, что для России Байден предпочтительнее

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, даже несмотря на высказанную в его адрес грубость со стороны президента США Джо Байдена, победа нынешнего главы Белого дома на выборах для России будет предпочтительней.
"Мы с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
"И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это - адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - добавил Путин.
"Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав", - сказал он.
"У меня спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить - Байден", - подытожил Путин.
15 февраля в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину президент РФ ответил на вопрос о том, кто лучше для России на посту президента США: Байден или Трамп.
"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин.
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