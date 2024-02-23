Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 78.61 +0.70 Brent 83.67 +0.64

Дальнее зарубежье 23.02.2024 00:56

ФРС наверняка будет снижать ставки в этом году - зампред ЦБ Джефферсон

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Филип Джефферсон ожидает снижения процентных ставок регулятором в этом году.

"Если экономика будет развиваться широко, как и ожидается, наверняка будет целесообразным позднее в этом году начать откатывать нашу ограничительную политику", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), текст которого приводится на сайте Федрезерва.

Джефферсон прогнозирует замедление роста потребительских расходов и ВВП в этом году после сильного 2023 года.

Однако если расходы будут устойчивее, чем ожидается, борьба с инфляцией может застопориться, отмечает он.

Данные о росте потребительских цен (индекса CPI) в январе зампредседателя ФРС назвал разочаровывающими. По его словам, они указывают на то, что дезинфляционный процесс вряд ли будет гладким.

Индекс CPI в прошлом месяце вырос на 3,1% относительно того же месяца 2023 года после подъема на 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

По оценкам Джефферсона, ценовой индекс Core PCE - ключевой индикатор для Федрезерва - в январе повысился на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,9% месяцем ранее, общий PCE - на 2,4% (на 2,6% в декабре). Официальные данные будут представлены 29 февраля.

Джефферсон также надеется на "мягкую посадку" американской экономики. Замедление инфляции на фоне сохранения низкой безработицы говорит о том, что "есть путь к восстановлению ценовой стабильности без серьезного роста безработицы, который часто сопровождал циклы значительного ужесточения" денежно-кредитной политики.

При этом "не стоит удивляться, если случится некий непредвиденный шок", сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРС, СТАВКИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ФРС без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым - Пауэлл Федрезерву больше не нужно повышать ставку - нобелевский лауреат Экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре - опрос WSJ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az