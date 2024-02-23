ФРС наверняка будет снижать ставки в этом году - зампред ЦБ Джефферсон

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Филип Джефферсон ожидает снижения процентных ставок регулятором в этом году.

"Если экономика будет развиваться широко, как и ожидается, наверняка будет целесообразным позднее в этом году начать откатывать нашу ограничительную политику", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics), текст которого приводится на сайте Федрезерва.

Джефферсон прогнозирует замедление роста потребительских расходов и ВВП в этом году после сильного 2023 года.

Однако если расходы будут устойчивее, чем ожидается, борьба с инфляцией может застопориться, отмечает он.

Данные о росте потребительских цен (индекса CPI) в январе зампредседателя ФРС назвал разочаровывающими. По его словам, они указывают на то, что дезинфляционный процесс вряд ли будет гладким.

Индекс CPI в прошлом месяце вырос на 3,1% относительно того же месяца 2023 года после подъема на 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 2,9%.

По оценкам Джефферсона, ценовой индекс Core PCE - ключевой индикатор для Федрезерва - в январе повысился на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,9% месяцем ранее, общий PCE - на 2,4% (на 2,6% в декабре). Официальные данные будут представлены 29 февраля.

Джефферсон также надеется на "мягкую посадку" американской экономики. Замедление инфляции на фоне сохранения низкой безработицы говорит о том, что "есть путь к восстановлению ценовой стабильности без серьезного роста безработицы, который часто сопровождал циклы значительного ужесточения" денежно-кредитной политики.

При этом "не стоит удивляться, если случится некий непредвиденный шок", сказал он.