Федрезерву больше не нужно повышать ставку - нобелевский лауреат

Федеральная резервная система США более не нуждается в повышении процентных ставок и может взять паузу в борьбе с инфляцией, полагает нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес.
"Ужесточение денежно-кредитной политики в полной мере проявляется со временем, поэтому, с учетом того, что инфляция движется в нужном направлении и ставки достаточно высоки, я бы просто подождал и посмотрел, что случится дальше", - сказал Писсаридес в интервью CNBC.
Ранее на этой неделе стало известно, что инфляция в США в июне замедлилась до минимальных за два года 3%. Федрезерв стремится снизить инфляцию до 2%.
В июне ФРС сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в 5-5,25%, однако сигнализировала о готовности повысить её в общей сложность на 50 базисных пунктов к концу года.
"Инфляция замедляется, рынок труда уже не так узок - или по крайней мере не сужается - и я не предвижу инфляционного давления в этой сфере, - сказал Писсаридес. - В целом мне не кажется, что в Соединенных Штатах будет потребность в новых повышениях ставок. Европа, может быть, немного отличается, но в Штатах нет".
Мнение нобелевского лауреата отличается от мнения рынка. Инвесторы видят более чем 92%-ную вероятность подъема ставки на 25 б.п. в июле.
Киприот Писсаридес является профессором Лондонской школы экономики. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по экономике совместно с Питером Даймондом и Дейлом Мортенсеном за исследования методов анализа рынков.
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