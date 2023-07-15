Федрезерву больше не нужно повышать ставку - нобелевский лауреат

Федеральная резервная система США более не нуждается в повышении процентных ставок и может взять паузу в борьбе с инфляцией, полагает нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес.

"Ужесточение денежно-кредитной политики в полной мере проявляется со временем, поэтому, с учетом того, что инфляция движется в нужном направлении и ставки достаточно высоки, я бы просто подождал и посмотрел, что случится дальше", - сказал Писсаридес в интервью CNBC.

Ранее на этой неделе стало известно, что инфляция в США в июне замедлилась до минимальных за два года 3%. Федрезерв стремится снизить инфляцию до 2%.

В июне ФРС сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в 5-5,25%, однако сигнализировала о готовности повысить её в общей сложность на 50 базисных пунктов к концу года.

"Инфляция замедляется, рынок труда уже не так узок - или по крайней мере не сужается - и я не предвижу инфляционного давления в этой сфере, - сказал Писсаридес. - В целом мне не кажется, что в Соединенных Штатах будет потребность в новых повышениях ставок. Европа, может быть, немного отличается, но в Штатах нет".

Мнение нобелевского лауреата отличается от мнения рынка. Инвесторы видят более чем 92%-ную вероятность подъема ставки на 25 б.п. в июле.

Киприот Писсаридес является профессором Лондонской школы экономики. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по экономике совместно с Питером Даймондом и Дейлом Мортенсеном за исследования методов анализа рынков.