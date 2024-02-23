ЕС вводит санкции против 10 российских физлиц и компаний за поставки вооружения из КНДР в РФ - заявление

Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций вводит санкции против 10 российских физических и юридических лиц, связанных, как считают в Брюсселе, с поставками вооружения из КНДР в Россию, говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Новые меры нацелены на 10 российских компаний и физлиц, вовлеченных в поставки северокорейского вооружения в Россию", - указано в заявлении, опубликованном в пятницу.

В нем отмечается, что ограничительные меры также вводятся против министра обороны КНДР Кан Сун Нама, а также нескольких белорусских компаний и физлиц за "предоставление поддержки вооруженным силам России".