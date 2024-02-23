ЕС включил Великобританию в список партнеров, применяющих санкции к импорту железа и стали из РФ

Совет ЕС в своем постановлении в пятницу добавил Великобританию к партнерам Евросоюза, участвующим в санкционных мерах против РФ в области импорта железа и стали.

"Сегодняшнее решение добавляет Великобританию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер к импорту железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые по существу эквивалентны мерам ЕС", - сообщается в опубликованном в Брюсселе коммюнике совета в связи с утверждением 13-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС, уточнили в Совете ЕС.