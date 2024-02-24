Израильские военные продолжают зачистку Хан-Юниса и города Газа от ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет крупномасштабную операцию против группировки ХАМАС в районе города Газа эз-Зейтун, наносит удары по палестинским бойцам в городе Хан-Юнис на юге анклава, сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, за сутки в эз-Зейтуне в ходе перестрелок и авиаударов уничтожено большое число бойцов ХАМАС. Также здесь обнаружили значительное количество оружия и документов.

Интенсивные боевые действия продолжаются в Хан-Юнисе. В ЦАХАЛ отметили, что пехотная бригада "Гивати" нанесла противнику существенные потери снайперским огнем, а 7-я бронетанковая бригада - огнем из танков, а также благодаря наведению авиации на врага.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что в ночь на субботу нанесли удары самолетами и артиллерией по нескольким целям движения "Хезболла" на юге Ливана, в том числе по площадке пуска реактивных снарядов в Джебель-Блате и по наблюдательному посту в Айта аш-Шабе.

Между тем, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разочарованы планами Израиля возвести еще 3,3 тыс. домов в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Госсекретарь отметил, что возможный такой шаг "не соответствует международному праву" и повредит усилиям добиться долгосрочного мира в регионе.

Западные СМИ в свою очередь поясняли, что такие заявления нынешней американской администрации свидетельствуют о возвращении к традиционной, 40-летней политике США по этому вопросу: только при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в Белом доме отказывались ставить под сомнение законность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Также Блинкен прокомментировал ставший известным СМИ план премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по обустройству сектора Газа после окончания там военной операции. Согласно ему, Израиль сохранил бы контроль в сфере безопасности над всеми территориями западнее реки Иордан, в анклаве власть осуществляли бы выходцы из местного населения, не связанные с террористами, Египет помог бы прекратить поставки контрабанды в Газу, а арабские страны - профинансировали бы восстановление анклава.

В свою очередь Блинкен сказал, что он еще не видел план в деталях, и повторил позицию США. "Повторной оккупации Газы Израилем быть не должно. Территорию Газы урезать нельзя. Так что мы хотим убедиться, что любой план соответствовал бы таким принципам", - приводят западные СМИ слова Блинкена.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.