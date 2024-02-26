Нефть продолжает дешеветь после падения в пятницу

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.
Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 составляет $81,33 за баррель, что на $0,29 (0,36%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $2,05, до $81,62 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,33 (0,43%) и составили $76,16 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $2,12 - до $76,49 за баррель.
За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.
Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.
"Мы все еще ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять их только в третьем квартале", - написали аналитики Goldman Sachs.
Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.
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