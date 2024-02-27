Забастовки работников общественного транспорта пройдут в Германии на этой неделе

Забастовки работников сферы общественного транспорта, к которым призвал влиятельный профсоюз Verdi, начались во многих городах Германии в понедельник.
По данным агентства dpa, уже с утра было нарушено движение автобусов в федеральных землях Саар, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине.
Verdi объявил о проведении предупредительных забастовок во всех федеральных землях, за исключением Баварии. Они будут проходить на протяжении всей недели в различных регионах в разные дни. Основные протестные мероприятия состоятся 1 марта.
В этот же день по всей стране состоятся демонстрации в защиту климата, организованные движением Fridays for Future, сообщает DW.
Профсоюз Verdi хочет добиться улучшения условий труда для примерно 90 тыс. сотрудников транспортных предприятий. В том числе предлагается сокращение рабочего времени при сохранении размера заработной платы, увеличение времени отдыха между сменами, большее количество дней отпуска или повышение суммы отпускных выплат.
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