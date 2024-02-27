Израиль готов освободить высокопоставленных палестинцев в обмен на заложников ХАМАС

Израиль сигнализирует о готовности освободить палестинцев, осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на удерживаемых радикальным движением ХАМАС израильских заложников, сообщают СМИ.
По данным телеканала Al-Jazeera, Израиль готов освободить 400 палестинских заключенных, в том числе некоторых осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на освобождение 40 израильских женщин и пожилых мужчин, удерживаемых в секторе Газа, если будет достигнута сделка о заложниках.
Кроме того, согласно информации телеканала, Израиль может разрешить постепенное возвращение гражданских лиц в северную часть сектора Газа, за исключением молодых мужчин, а также увеличить поток гуманитарной помощи.
В свою очередь газета New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников сообщает, что израильские переговорщики в частном порядке согласились с предложением США, согласно которому пять женщин-солдат Армии обороны Израиля будут освобождены в обмен на 15 палестинцев, осужденных по крупным обвинениям в терроризме.
Отмечается, что в рамках предложения США планируется освобождение 40 из приблизительно 100 пленников ХАМАС, среди них будут женщины, раненые и пожилые.
Другие элементы возможной сделки, включая продолжительность прекращения огня и требование ХАМАС о полном выводе израильских вооруженных сил из сектора Газа, все еще обсуждаются.
Как подчеркивает издание, ХАМАС пока не ответил на предложение, но изменение позиции Израиля может подтолкнуть переговоры к сделке с заложниками и возможному прекращению огня.
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