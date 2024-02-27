Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8451 RUR   0.0184 GBR   2.1565 TRY   0.0544

Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

Дальнее зарубежье 27.02.2024 14:35

Израильские военные провели несколько операций по всему сектору Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила проводить операции по всему сектору Газа, ликвидировала несколько боевиков местных группировок, сообщается в телеграм-канале армии.

Израильские военные провели несколько рейдов в районе эз-Зейтун города Газа. Им удалось обнаружить место, где производилось оружие, оружейный склад и несколько ракетных установок. Военные также подорвали туннель, в котором находились боевики, тем самым ликвидировав их.

В центральных районах сектора Газа израильские военнослужащие за прошедшие сутки ликвидировали несколько боевиков и уничтожили десятки стратегических объектов, принадлежащих ХАМАС.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали операционный центр, из которого в понедельник было нанесено несколько ударов по израильским населенным пунктам на границе с сектором Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Израильские военные представили план эвакуации Рафаха Премьер Израиля заявил о неизбежности операции в Рафахе Израильские военные продолжают зачистку Хан-Юниса и города Газа от ХАМАС Израиль заявил о ликвидации около 12 тыс. бойцов ХАМАС за время операции в секторе Газа Нетаньяху считает, что освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа возможно силовым путем Израильские военные отчитались о ликвидации четырех десятков хамасовцев в секторе Газа за сутки Создание палестинского государства невозможно, пока Израиль не получит гарантии безопасности - Герцог Министр финансов Израиля заблокировал поставку помощи от США в Газу Байден призывает Израиль продолжить усилия по перемирию в Газе Израиль подтвердил удары по району Рафаха на юге сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az