Израильские военные провели несколько операций по всему сектору Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила проводить операции по всему сектору Газа, ликвидировала несколько боевиков местных группировок, сообщается в телеграм-канале армии.

Израильские военные провели несколько рейдов в районе эз-Зейтун города Газа. Им удалось обнаружить место, где производилось оружие, оружейный склад и несколько ракетных установок. Военные также подорвали туннель, в котором находились боевики, тем самым ликвидировав их.

В центральных районах сектора Газа израильские военнослужащие за прошедшие сутки ликвидировали несколько боевиков и уничтожили десятки стратегических объектов, принадлежащих ХАМАС.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали операционный центр, из которого в понедельник было нанесено несколько ударов по израильским населенным пунктам на границе с сектором Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.