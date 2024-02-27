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Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

ТЭК 27.02.2024 19:31

Нефть уверенно дорожает

Нефтяные котировки повышаются вечером во вторник после слабого снижения днем.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,69 (0,84%), до $83,22 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,8 (1,03%), до $78,38 за баррель.

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет Trading Economics.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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