Нефть уверенно дорожает

Нефтяные котировки повышаются вечером во вторник после слабого снижения днем.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,69 (0,84%), до $83,22 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,8 (1,03%), до $78,38 за баррель.

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет Trading Economics.