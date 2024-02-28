Счетпалата Азербайджана выявила ряд недочетов в Госагентстве ОМС

Счетная палата Азербайджана провела аудит соответствия государственных закупок, осуществленных Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), правовым актам.

Проверка охватила период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. В целом, было проверено 253 договора купли-продажи на общую сумму 398,3 млн манатов.

Согласно информации на сайте палаты, аудит выявил, что в процессе закупки лекарственных средств и средств медицинского назначения в ряде случаев неверно определена вероятная цена единицы отдельного товара, а закупочные цены на одноименные препараты и средства медицинского назначения были разными, что приводило к дополнительным затратам.

Кроме этого, выявлено, что в отношении ряда победителей тендеров, которые не выполнили в установленные сроки поставки, не были применены штрафные санкции. По результатам выборочной проверки договоров купли-продажи по 49 случаям на основании электронных счетов-фактур определено, что не применены штрафные санкции в размере 9,9 млн манатов.

Помимо этого, при закупках лекарственных средств, средств медицинского назначения, различных видов реагентов в большинстве случаев пункты требования относительно сроков годности включались в договора по-разному, а в ряде случаев при сдаче-приеме срок годности и вовсе не указывался, что привело к усложнению процесса контроля, а также нарушению требований договора.

Также в некоторых заключенных договорах имелись нестыковки и взаимоисключающие статьи, что, в свою очередь, вызывало определенные трудности по исполнению соглашений.

Счетная палата отмечает, что неправильное планирование расходов, несвоевременное расходование средств в течение финансового года, задержка процедур купли-продажи создали условия для того, чтобы у Фонда остались значительные средства в виде свободного остатка. «Несмотря на наличие значительной суммы свободного остатка и хороших условий для увеличения потенциала доходности с учетом необходимых ежемесячных расходов, потенциальная сумма не была использована в полной мере», - указывает палата.

Кроме этого, Счетпалата выявила недостатки в виде отсутствия системы контроля за медицинскими учреждениями, вовлеченными в систему ОМС, отсутствие системы электронного учета, и даже отсутствие поступлений средств по некоторым видам медицинских услуг в течение года.

Б.Рустамбеков