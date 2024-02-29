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Дальнее зарубежье 29.02.2024 10:15

Врач Байдена заверил, что тот достаточно здоров для работы президентом

Президент США Джо Байден для своего возраста вполне здоров и потому - может продолжать работать на посту главы государства, заявил его личный врач Кевин О`Коннор.

"Президент Байден - здоровый, активный и крепкий 81-летний мужчина. Он по-прежнему чувствует себя достаточно хорошо, чтобы работать на посту президента", - говорится в заключении врача по итогам планового медобследования Байдена. Документ опубликовал Белый дом.

Среди проблем со здоровьем, от которых Байден проходит лечение, врач упомянул, в частности, апноэ во время сна, гиперлипидемию, аллергии, артрит, периферическую нейропатию ног. При этом, О`Коннор заверил, что все эти недуги "стабилизированы и находятся под контролем".

В последние месяцы в американских СМИ все чаще поднимается вопрос о том, достаточно ли Байден здоров, чтобы баллотироваться на второй срок. Чаще всего журналисты опасаются, что у президента могли ухудшиться когнитивные способности: в СМИ обращают внимание, в частности, на участившиеся ошибки Байдена во время выступлений.

Вероятный соперник Байдена на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп в ходе предвыборных митингов периодически пародирует Байдена, показывая, как тому сложно произносить речи без телесуфлера или же как Байден тщетно ищет выход со сцены. Сам Байден неоднократно заявлял, что чувствует себя хорошо.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВРАЧ, ЗДОРОВЬЕ


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