Цены на нефть опускаются

Цены на нефть снижаются в четверг, но завершают февраль уверенным ростом.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 составляет $83,52 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты находятся на уровне $81,86 за баррель, что на $0,29 (0,35%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,18 (0,23%), до $78,36 за баррель.
В феврале как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3,5%. В настоящее время оба сорта торгуются около верхней границы ценового диапазона этого года.
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
Парламент Азербайджана обвинил Европарламент в предвзятости
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
МККК ведет диалог со сторонами в связи с задержанием азербайджанского военного в Армении
Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе 3-4 апреля
Более 100 человек в секторе Газа погибли в очереди за гуманитарной помощью
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Пополните баланс газовой карты через приложение Yelo
Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы