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Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 78.54 -0.33 Brent 82.15 -0.51

ТЭК 29.02.2024 15:42

Цены на нефть опускаются

Цены на нефть снижаются в четверг, но завершают февраль уверенным ростом.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 составляет $83,52 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты находятся на уровне $81,86 за баррель, что на $0,29 (0,35%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,18 (0,23%), до $78,36 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3,5%. В настоящее время оба сорта торгуются около верхней границы ценового диапазона этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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