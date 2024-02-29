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Дальнее зарубежье 29.02.2024 19:15

Байдену необходимо пройти когнитивные тесты - Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности после публикации результатов медосмотра Байдена.

"Жуликоватый Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы смогли бы выяснить, почему он принимает такие ужасные решения", - приводит издание The Hill слова Трампа.

"Я проходил два теста и оба сдал на отлично (без ошибок!)", - добавил Трамп.

В среду 81-летний Байден прошел ежегодный медицинский осмотр в национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Врачи провели неврологическое обследование, которое не выявило признаков инсульта, рассеянного склероза или болезни Паркинсона, однако когнитивный тест Байден не проходил, так как, заверяет Белый дом, врачи решили, что в этом нет необходимости.

Личный врач Байдена Кевин О`Коннор заявил, что действующий президент США для своего возраста вполне здоров и потому может продолжать работать на посту главы государства.

Среди проблем со здоровьем, от которых Байден проходит лечение, врач упомянул, в частности, апноэ во время сна, гиперлипидемию, аллергии, артрит, периферическую нейропатию ног. При этом О`Коннор заверил, что все эти недуги "стабилизированы и находятся под контролем".

В последние месяцы в американских СМИ все чаще поднимается вопрос о том, достаточно ли Байден здоров, чтобы баллотироваться на второй срок. Чаще всего журналисты опасаются, что у президента могли ухудшиться когнитивные способности: в СМИ обращают внимание, в частности, на участившиеся ошибки Байдена во время выступлений.

Вероятный соперник Байдена на президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп в ходе предвыборных митингов периодически пародирует Байдена, показывая, как тому сложно произносить речи без телесуфлера или же как Байден тщетно ищет выход со сцены. Сам Байден неоднократно заявлял, что чувствует себя хорошо.

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, МНЕНИЕ


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