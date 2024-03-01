Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в РФ икры из Армении

Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга выявил нарушения при поставках в РФ красной икры из Армении. Как сообщает служба, в красной икре армянской компании "Макс Фиш" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим принято решение ввести временные ограничения на поставки икры с этого предприятия.

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