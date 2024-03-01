Нефть остается в плюсе, Brent у $83,4 за баррель

Нефть эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:27 повысилась на $1,52 (1,86%), до $83,43 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,65 (2,11%), до $79,91 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.
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