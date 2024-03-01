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Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

ТЭК 01.03.2024 20:02

Нефть остается в плюсе, Brent у $83,4 за баррель

Нефть эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:27 повысилась на $1,52 (1,86%), до $83,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,65 (2,11%), до $79,91 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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