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Дальнее зарубежье 03.03.2024 10:29

Трамп одержал убедительную победу на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Мичиган и Айдахо

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу выиграл кокусы у своего соперника - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщило агентство Associated Press (АР).

Важным событиями в предвыборном календаре республиканцев станет так называемый "супервторник" 5 мая, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах.

С учетом результатов ранее прошедших кокусов и праймериз в других штатах, Трамп уже заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда партии, в то время как Хейли может рассчитывать на 24 голоса.

Чтобы быть выбранным кандидатом в президенты от партии за претендента должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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Тэги: США, ТРАМП, КОКУСЫ, ИТОГИ


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