Трамп одержал убедительную победу на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Мичиган и Айдахо

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу выиграл кокусы у своего соперника - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщило агентство Associated Press (АР).
Важным событиями в предвыборном календаре республиканцев станет так называемый "супервторник" 5 мая, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах.
С учетом результатов ранее прошедших кокусов и праймериз в других штатах, Трамп уже заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда партии, в то время как Хейли может рассчитывать на 24 голоса.
Чтобы быть выбранным кандидатом в президенты от партии за претендента должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.
Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.
В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.
Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 14 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Мирное соглашение с Арменией должно быть устойчивым - Байрамов
ФСЭГ будет поддерживать привязку цен на газ к нефти, пытаться совместно снижать риски нападения на инфраструктуру
Президент Ирана заявил о возможности превращения страны в региональный энергетический хаб
Добыча газа в Азербайджане в 2024г составит около 49 млрд куб.м.
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Американская лунная посадочная станция Nova-C прекратила работу
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы