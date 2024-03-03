Делегация ХАМАС обсудит в Каире соглашение о перемирии и освобождении заложников

Делегация от движения ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о соглашении по временному перемирию в секторе Газа и об освобождении заложников, захваченных в Израиле при нападении 7 октября 2023 года, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.
По информации "Аль-Джазиры", представитель ХАМАС заявил, что перемирия между сторонами возможно достичь в течение суток или двух, если Израиль согласится с требованиями, которые выдвинула палестинская группировка. ХАМАС со своей стороны, среди прочего, просит возвращения палестинских мирных жителей на север сектора Газа и увеличения гуманитарной помощи.
Согласно информации израильских СМИ, в Каире в воскресенье также ожидают и израильскую делегацию, несмотря на то, что ранее в Израиле заявили, что не отправятся на переговоры, пока не получат полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену у ХАМАС.
7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.
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