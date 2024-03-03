Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

Дальнее зарубежье 03.03.2024 14:51

Делегация ХАМАС обсудит в Каире соглашение о перемирии и освобождении заложников

Делегация от движения ХАМАС прибыла в Каир на переговоры о соглашении по временному перемирию в секторе Газа и об освобождении заложников, захваченных в Израиле при нападении 7 октября 2023 года, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

По информации "Аль-Джазиры", представитель ХАМАС заявил, что перемирия между сторонами возможно достичь в течение суток или двух, если Израиль согласится с требованиями, которые выдвинула палестинская группировка. ХАМАС со своей стороны, среди прочего, просит возвращения палестинских мирных жителей на север сектора Газа и увеличения гуманитарной помощи.

Согласно информации израильских СМИ, в Каире в воскресенье также ожидают и израильскую делегацию, несмотря на то, что ранее в Израиле заявили, что не отправятся на переговоры, пока не получат полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену у ХАМАС.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 30 тыс., раненых - 70 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕМИРИЕ


Похожие новости


ХАМАС отказался от ряда требований на переговорах в обмен на гарантии безопасности для лидеров движения Израильские военные уничтожили крупный тоннель ХАМАС в районе Хан-Юниса ХАМАС требует вывода израильских войск из Газы в качестве условия договоренности об обмене пленными В ХАМАС предупредили, что наступление Израиля на Рафах положит конец переговорам о судьбе заложников Подготовленный на переговорах в Париже проект соглашения о перемирии в Газе не устроил ХАМАС ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие в секторе Газа с обменом заложников с Израилем Лидер ХАМАС призвал мусульманские страны снабдить бойцов группировки оружием В ХАМАС заявили, что не отпустят ни одного заложника, пока не возобновятся переговоры Лидер ХАМАС Синвар покинул север сектора Газа в гуманитарном конвое В ХАМАС заявляют, что не отпустят заложников из Газы, пока Израиль не прекратит боевые действия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az