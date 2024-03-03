Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA

Стыковка американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, с Международной космической станцией (МКС) намечена на 5 марта, сообщило NASA.
Она запланирована на 03:00 по времени Восточного побережья США (12:00).
Как ранее сообщало NASA, запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который уже дважды переносился из-за непогоды, планируется осуществить в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 07:53) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.
В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.
В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.
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