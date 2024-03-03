Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

Наука и образование 03.03.2024 16:30

Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA

Стыковка американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, с Международной космической станцией (МКС) намечена на 5 марта, сообщило NASA.

Она запланирована на 03:00 по времени Восточного побережья США (12:00).

Как ранее сообщало NASA, запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который уже дважды переносился из-за непогоды, планируется осуществить в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 07:53) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В состав международного экипажа миссии Crew-8, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОРАБЛЬ, МКС, СТЫКОВКА


Похожие новости


Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA Большой десантный корабль ВМС США зашел в Норвегию Корабль Crew Dragon с туристами на борту состыковался с МКС Хуситы заявили об ударе по кораблю США в ответ на гибель их бойцов от рук американцев К Луне стартовала миссия "Артемида" - NASA Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне стоимостью $4 млрд может состояться в октябре Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту К МКС стартовал американский космический корабль с первым в мире коммерческим экипажем В состав экипажа космического корабля New Shepard компании Blue Origin вошел "капитан "Энтерпрайза" Ульям Шетнер

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az