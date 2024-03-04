Нефть умеренно дешевеет

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов днем в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 понизилась на $0,17 (0,2%), до $83,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,27 (0,34%), до $79,7 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.