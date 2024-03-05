Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8446 RUR   0.0186 GBR   2.1564 TRY   0.0538

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75

Дальнее зарубежье 05.03.2024 11:05

Пхеньян осуждает совместные учения Южной Кореи и США

Северная Корея осудила стартовавшие в понедельник крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США, сообщает ЦТАК.

"Министерство обороны КНДР решительно осуждает безрассудные военные учения США и Республики Корея, которые более откровенно создают военную угрозу и пытаются вторгнуться в суверенное государство, и строго предупреждает их, чтобы они немедленно прекратили провокационные и дестабилизирующие действия", - говорится в заявлении ведомства, которое публикует агентство.

Согласно сообщению, эти совместные учения "ни в коем случае нельзя назвать оборонительными", поскольку они направлены против КНДР - "одного государства на Корейском полуострове, где созданы такие условия, что даже малейшая искра может вызывать ядерную войну".

Как заявили в Пхеньяне, учения США и Южной Кореи приводят "обстановку в регионе, который находится в состоянии перемирия, к непредсказуемости".

"Вооруженные силы КНДР будут дальше следить за авантюрными действиями врагов и продолжать ответственные военные действия для мощного контролирования нестабильной обстановки безопасности на Корейском полуострове", - пишет ЦТАК.

Как сообщалось, Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения "Щит свободы", они продлятся 11 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


В США не видят признаков прямых военных действий со стороны КНДР, но намерены прилагать усилия по сдерживанию растущих рисков США подтвердили обязательства по обеспечению безопасности союзников после испытания КНДР подводного ядерного оружия Госдеп США ввел санкции против одного физлица и трех юрлиц РФ за «передачу баллистических ракет из КНДР» США продолжат политику санкций против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном КНДР предупредила, что любое воздействие на запущенный ею спутник будет равносильно объявлению войны США ввели санкции против восьми граждан КНДР и одной организации КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями Белого дома и Пентагона, сделанными спутником КНДР Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею Байден в беседе с Си Цзиньпином заявил об обеспокоенности северокорейскими ядерной и ракетной программами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az