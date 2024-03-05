Пхеньян осуждает совместные учения Южной Кореи и США

Северная Корея осудила стартовавшие в понедельник крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США, сообщает ЦТАК.
"Министерство обороны КНДР решительно осуждает безрассудные военные учения США и Республики Корея, которые более откровенно создают военную угрозу и пытаются вторгнуться в суверенное государство, и строго предупреждает их, чтобы они немедленно прекратили провокационные и дестабилизирующие действия", - говорится в заявлении ведомства, которое публикует агентство.
Согласно сообщению, эти совместные учения "ни в коем случае нельзя назвать оборонительными", поскольку они направлены против КНДР - "одного государства на Корейском полуострове, где созданы такие условия, что даже малейшая искра может вызывать ядерную войну".
Как заявили в Пхеньяне, учения США и Южной Кореи приводят "обстановку в регионе, который находится в состоянии перемирия, к непредсказуемости".
"Вооруженные силы КНДР будут дальше следить за авантюрными действиями врагов и продолжать ответственные военные действия для мощного контролирования нестабильной обстановки безопасности на Корейском полуострове", - пишет ЦТАК.
Как сообщалось, Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения "Щит свободы", они продлятся 11 дней.
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