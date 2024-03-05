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Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75
ТЭК 05.03.2024 15:54

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $82,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 понизилась на $0,17 (0,21%), до $82,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,31 (0,39%), до $78,43 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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