Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $82,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 понизилась на $0,17 (0,21%), до $82,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,31 (0,39%), до $78,43 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.