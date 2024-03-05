Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе вечером во вторник.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на $0,25 (0,3%), до $82,55 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,19 (0,24%), до $78,55 за баррель.
Ряд стран ОПЕК+ в воскресенье договорился о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.
Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.
"ОПЕК+ должна убедиться в том, что все согласованные меры строжайшим образом соблюдаются, чтобы нефть оставалась выше $80 даже в случае снижения геополитической напряженности, - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. - Излишка предложения во втором квартале, скорее всего, удастся избежать. Впрочем, продления ограничений на три месяца рынок уже ждал".
Аналитики также оценивают заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году таргет был на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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