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Социум 06.03.2024 21:25

Алиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с наступающим 8 Марта, пожелав им здоровья, счастья и успехов.

"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю всем вам здоровья, счастья, все новых и новых успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в поздравлении, опубликованном в среду на сайте главы государства.

Алиев отметил в поздравлении, что "азербайджанский народ всегда проявлял глубокое уважение к женщине, с большим почтением относился к матери".

"На этой многовековой основе формировались основные принципы государственной женской политики в нашей стране, - заметил он. - Достойное сохранение до наших дней богатых морально-нравственных ценностей тесно связано с нашими матерями. Азербайджанские женщины, отличающиеся красотой, нежностью и благородством, также вписали яркие страницы в нашу историю, проявив героизм и отвагу. Во все судьбоносные моменты испытаний они всегда являлись настоящей моральной опорой нашему обществу, еще раз доказали это своей самоотверженностью во время 44-дневной Отечественной войны".

Сегодняшние азербайджанские женщины, приверженные присущим нашему народу традиционным семейным ценностям, в то же время обладают сильным чувством современности и новаторской природой, продолжил глава государства. "Их нынешний высокий общественный авторитет и значимые достижения в области здравоохранения, образования, культуры, науки, как творчески мыслящих продолжателей своих предшественниц-просветительниц, которые подвижнически трудились на пути культурного прогресса, являются факторами, характеризующими всестороннее развитие нашей страны", - отметил он.

"Мы находимся на славном и вселяющем чувство гордости этапе периода нашей независимости. Уверен, что азербайджанские женщины и впредь будут уделять особое внимание воспитанию молодого поколения в духе преданности Родине, государственности, являющейся олицетворением наших национальных идеалов, своей содержательной социально-культурной деятельностью, придающей гармоничность прогрессу общества, будут активно участвовать в созидательной работе во имя нашего светлого будущего", - заключил Алиев.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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