Нефть слабо дешевеет после роста на 1% в среду

Цены на нефть эталонных марок слабо корректируются вниз в ходе торгов в четверг после подъема днем ранее.
Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 составляла $82,89 за баррель, что на $0,07 (на 0,08%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,92 (на 1,1%) - до $82,96 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на $0,05 (на 0,06%) - до $79,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (на 1,3%) - до $79,13 за баррель.
Поддержку рынку оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.
Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.
Заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдет до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.
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