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Туризм 07.03.2024 16:21

Реализация «дорожной карты» по развитию туризма до 2027г позволит увеличить взаимный турпоток РФ и Азербайджана на 40%

«Дорожная карта» по развитию туризма между Азербайджаном и РФ на 2024-2026 годы позволит к 2027 году выйти на показатель 1 млн. поездок в год, считает замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», Азербайджан и РФ 5 марта 2024 года подписали «дорожную карту» по развитию туризма на 2024-2026гг.

На ближайшие три года «дорожная карта» станет ключевым документом, по которому двум странам предстоит работать в области туризма – решать задачи по разработке совместных маршрутов и туристических проектов.

«Дорожная карта позволит России и Азербайджану не только разработать совместные туристические программы, но и увеличить взаимный турпоток на 40%, а к 2027 году – выйти на 1 млн. поездок в год. Нашим странам важно наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства. Тем более, что для развития туризма у России и Азербайджана есть всё необходимое – самобытная культура, уникальная природа и гостеприимные люди», - сказал Ильичев.

На сегодняшний день для российских граждан Азербайджан является одним из наиболее популярных туристических направлений среди стран ближнего зарубежья. Между Россией и Азербайджаном еженедельно совершается более 80 авиарейсов. Прямые перелеты в республику осуществляются сразу из 11 регионов России.

В 2023 году количество взаимных турпоездок возросло в 1,5 раза. Азербайджан посетили 475,6 тысяч российских граждан, Россию – 258,6 тысяч граждан Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ТУРПОТОК, ОЖИДАНИЯ


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