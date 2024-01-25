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Туризм 25.01.2024 12:22

Турция рассчитывает принять 60 млн туристов в 2024 году

Представители туротрасли Турции ожидают, что предстоящий сезон будет хорошим, рассчитывают принять 60 млн путешественников, сообщил журналистам директор туристической компании "Алфе Миа Тур" (Анталья) Алик Чирах.

"Цель в 60 млн туристов и $56 млрд дохода от туризма, к сожалению, в прошлом году в связи с определенными событиями, произошедшими в нашей стране, не была достигнута, но мы приблизились к этим цифрам. В этом году мы оставляем цель 60 млн туристов встретить в Турции и повысить прибыльность", - сказал он на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

Эксперт также отметил, что если раньше представители отрасли ориентировались на рекордный турпоток россиян в Анталью в 2019 году (5,5 млн человек), то сейчас в качестве ориентира берутся цифры 2023 года.

"По сравнению с 2019 годом из России мы еще не встретили (такого числа туристов - ИФ), не достигли цифр 2019 года. Прежде всего, это было связано, конечно же, с повышением цен на проживание в наших гостиницах для туристов из России", - добавил он.

Чирах также подчеркнул, что подъем цен был обусловлен инфляцией в стране, курсом валюты в России.

"Для изменения ситуации и увеличения турпотока принимаются определенные меры. На правительственном уровне ведется работа с отельерами, чтобы цены пришли к той оптимальной точке, которой всегда славилась Анталья. Скидки, предоставляемые гостиницами для российского рынка, уже сейчас на данном этапе, на этапе раннего бронирования, достаточно ощутимые - в среднем 25-30%. Ждем туристов, ждем хороший сезон", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Анталье отдохнуло около 3,5 млн российских туристов. В целом в Анталье в 2023 году отдохнули 15,7 млн иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем в рекордном для Антальи 2019 году (15,3 млн).

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРПОТОК, ПРОГНОЗЫ


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