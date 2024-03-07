Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $82,5 за баррель

Цены на нефть снижаются вечером в четверг, корректируясь после существенного роста накануне.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 понизилась на $0,42 (0,51%), до $82,54 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,58 (0,73%), до $78,55 за баррель.
В среду цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3% на данных Минэнерго США о запасах топлива в стране.
Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей. Между тем запасы бензина упали на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей.
Тем временем импорт нефти в Китай в январе-феврале вырос на 3,3% в годовом выражении, до 10,74 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление КНР. В декабре он составлял 11,39 млн б/с, и динамика указывает на ослабление спроса во второй по величине экономике мира, отметили аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.
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