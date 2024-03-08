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Дальнее зарубежье 08.03.2024 19:59

Украина получит первый транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд в марте, второй транш EUR1,5 млрд в апреле

Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере EUR4,5 млрд уже в марте текущего 2024 года, а второй транш в размере EUR1,5 млрд поступит в апреле, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility", - сказал Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, Европейский парламент в конце февраля поддержал создание Ukraine Facility в размере EUR50 млрд на период 2024-2027 гг. Его средства будут направлены на поддержку Украины и проведение реформ для присоединения страны в будущем к Европейскому союзу. Утверждение Европарламентом Фонда для Украины теперь открывает путь к принятию Советом ЕС официального регламента, который после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза вступит в силу. Предполагается, что дальнейшее поступление финансирования по Ukraine Facility будет зависеть от выполнения украинской стороной Плана Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ТРАНШИ, СРОКИ


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