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Оборона 09.03.2024 19:00

Отдельная общевойсковая армия провела командно-штабные учения - Минобороны Азербайджана

Отдельная общевойсковая армия провела двусторонние командно-штабные учения с общевойсковыми соединениями, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минобороны.

“Основное внимание в учениях было уделено тому, чтобы под сильным воздействием радиоэлектронных средств противника общевойсковые, а также подчиненные и поддерживающие подразделения в кратчайшие сроки скрытно были приведены в различную степень состояния боевой готовности, была пресечена провокационно-диверсионная деятельность противника, не допуская внезапной деятельности противника, превентивными ударами была сломлена его наступательная решимость”, - отмечается в информации.

Задействованные в учениях механизированные, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения ПВО, ВВС и Сил специального назначения успешно справились с поставленными задачами и создали благоприятные условия для выполнения задач, стоящих перед общевойсковыми подразделениями.

В ходе учений при помощи подразделений специального назначения было проведено визуальное наблюдение, оценены боевые позиции и важные объекты условного противника на близкой глубине. В соответствии с поставленной боевой задачей спецназовцами были проведены налеты на боевые позиции и командно-контрольный пункт, расположенный на переднем крае обороны условного противника.

“Захватив позиции и важные объекты, подразделения специального назначения заманили в засады и уничтожили резервы условного противника на подступах”, - сообщает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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