Асиф Али Зардари во второй раз стал президентом Пакистана

Депутаты парламента Пакистана избрали в субботу на пост президента одного из лидеров Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари, сообщает портал Dawn. В ходе голосования 68-летний Зардари получил 411 голосов, его соперник Махмуд Хан Ачакзай - 181 голос. Зардари был общим кандидатом от правящей коалиции - Пакистанской народной партии и Пакистанской мусульманской лиги. Он уже занимал пост президента с 2008 по 2013 годы. Пакистан - парламентская республика, полномочия главы государства ограничены.

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