Нефть усилила рост, Brent подорожала до $82,6 за баррель

Подъем цен на нефть ускорился днем во вторник.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 повысилась на $0,38 (0,46%), до $82,59 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,29 (0,37%), до $78,22 за баррель.
Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Они могут повлиять на прогнозы относительно сроков снижения ставки Федрезерва, что в свою очередь скажется на курсе доллара и отразится на рынке сырьевых товаров.
По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, потребительские цены в Штатах в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%.
Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.
"Со стороны ОПЕК и Минэнерго США поступают разнонаправленные сигналы, а для того, чтобы рынок четко определился с направлением движения", им нужно прийти к единообразию, отметила аналитик сингапурского подразделения Saxo Capital Markets Чару Чанана.
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