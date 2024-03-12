S&P снизило прогноз цен на нефть на 2025г и далее из-за ожидаемого избытка поставок

Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и далее из-за ожидаемого переизбытка предложения.

"Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть", - говорится в отчете агентства.

Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти значительно более медленными темпами, полагают аналитики S&P. При этом объемы нефти, поступающие, в основном, из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.

Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.