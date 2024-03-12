S&P снизило прогноз цен на нефть на 2025г и далее из-за ожидаемого избытка поставок

Аналитики S&P Global Ratings снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2025 год и далее из-за ожидаемого переизбытка предложения.
"Мы сохраняем прогнозы цен на WTI и Brent на 2024 год на уровне $80 и $85 за баррель соответственно, отмечая геополитическую напряженность в сочетании с ограничением добычи странами ОПЕК+, что поддерживает цены на нефть", - говорится в отчете агентства.
Однако мировой спрос на нефть в этом году будет расти значительно более медленными темпами, полагают аналитики S&P. При этом объемы нефти, поступающие, в основном, из Северной Америки, помогут увеличить предложение, несмотря на сокращение производства странами ОПЕК+.
Эксперты агентства сохранили прогноз цен на природный газ на ближайшие годы на прежнем уровне.
Баку и Загреб имеют большой потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества
Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана
Министр экономики Хорватии посетит Азербайджан для участия в заседании МПК
Российская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
Choice Hotels отказалась от намерения купить гостиничную сеть Wyndham
Число ночей, проведенных туристами в странах ЕС, в 2023г восстановилось до допандемийного уровня
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
ЕС намерен согласовать увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро
Дания выделяет $337 млн на закупки артиллерии и боеприпасов для Украины
Эрдоган ожидает визита Путина после муниципальных выборов в Турции
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев