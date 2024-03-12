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Цена на нефть

11.03 $/bbl +/- WTI 77.93 -0.08 Brent 82.21 +0.13
ТЭК 12.03.2024 21:44

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025гг на $5/барр. из-за продления ограничений ОПЕК+

Минэнерго США резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче.

Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены нефти сорта Brent повышен с $82,42/барр. до $87/барр.

"В результате продления ОПЕК+ сокращения добычи нефти мы снизили наш прогноз роста мировой добычи нефти в 2024 году. Более низкий рост способствует значительному сокращению мировых запасов нефти в нашем прогнозе на второй квартал 2024 года", - говорится в отчете.

Прогноз цены на нефть в 2025 году повышен с $79,48/барр. до $84,8/барр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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