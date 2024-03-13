Нефть ускорила рост, Brent приблизилась к $83 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост днем в среду, трейдеры продолжают оценивать рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 по Баку составляет $82,95 за баррель, что на $1,03 (1,26%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,1 (1,42%) и составили $78,66 за баррель.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 18:30 по Баку.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 год из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42/барр. до $87/барр., в 2025 году - с $79,48/барр. до $84,8/барр.