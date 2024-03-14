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Регион 14.03.2024 20:43

Премьер Грузии предпочитает пока не касаться темы возбуждения дела против партии Саакашвили за развязывание войны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что до предстоящих в октябре парламентских выборов он не стал бы касаться темы возможного уголовного преследования бывшей партии власти "Единое национальное движение" и ее лидера, экс-президента страны Михаила Саакашвили за развязывание войны в августе 2008 года.

"Я бы не стал касаться ее (этой темы - ИФ) до предстоящих в октябре парламентских выборов. Грузинский народ уже вынес приговор этой политической силе, в том числе и за совершенное самое главное преступление в августе 2008 года. Впрочем, решать парламенту, и посмотрим, как пойдут процессы. Я бы предпочел, чтобы в день выборов наш народ еще раз вынес приговор "Единому национальному движению", - сказал Кобахидзе, комментируя журналистам инициативу парламентской группы "Сила народа" начать уголовное преследование Саакашвили и его партии.

Как заявили представители "Силы народа" в четверг на пресс-конференции, они инициируют возбуждение уголовного дела против ныне находящегося в заключении Саакашвили и его партии по обвинению в развязывании войны в августе 2008 года, если президент Саломе Зурабишвили помилует экс-президента своей властью.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СААКАШВИЛИ, ПОЗИЦИЯ


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