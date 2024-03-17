Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с гибелью военных в результате атаки террористов

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов в воскресенье направил письмо с соболезнованиями председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе в связи с гибелью военнослужащих ВС в результате атаки террористов в северо-западном регионе Пакистана.

“Глубоко опечален известием о гибели и ранениях личного состава в результате подлого нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана. Разделяем боль близких, выражаем глубочайшие соболезнования их семьям”, - отмечается в письме.

Как сообщают международные СМИ со ссылкой на власти Пакистана, 16 марта в результате взрыва грузовика-смертника и нападения с применением огнестрельного оружия на региональную военную базу недалеко от афганской границы погибли по меньшей мере семь солдат, в том числе два офицера, также есть много раненых.

Инцидент произошел в нестабильном приграничном районе Северный Вазиристан, где боевики, связанные с запрещенной организацией «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), регулярно совершают нападения.

Военные и правительственные чиновники Пакистана заявляют, что с тех пор, как Талибан вернулся к власти в Афганистане в августе 2021 года, в Пакистане резко возросло количество нападений боевиков под руководством ТТП. В результате насилия погибло около 2 тыс. пакистанцев, включая полицейских и военнослужащих.

Х. Насирзаде