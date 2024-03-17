Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Дальнее зарубежье 17.03.2024 14:58

ВВС Израиля обстреляли позиции "Хезболлы" в Ливане

Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу "Хезболлы" на юге Ливана в ночь на воскресенье, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении, которое цитирует издание "Едиот ахронот", говорится, что ВВС Израиля ударили по комплексу "Хезболлы" в городе Хиам. Незадолго до этого ЦАХАЛ перехватил "подозрительную воздушную цель" у побережья израильского города Акко на севере страны.

Израильские истребители также нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлы" в населенном пункте Кафар-Кила.

Несколько запусков в сторону Израиля зафиксировали из Ливана. Информации о жертвах не поступало. Звуки сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, раздавались в некоторых израильских приграничных населенных пунктах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Около 100 ракет запустили в сторону Израиля из Ливана Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек «Хезболла» заявила о ракетном обстреле севера Израиля в ответ на произошедшую накануне атаку Хезболла запустила десятки ракет в сторону Израиля Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане Израиль готов на военные действия для урегулирования ситуации на границе с Ливаном Министр обороны Израиля обсудил с советником Байдена дипломатическое решение кризиса с Хезболлой В «Хезболле» заявили о новом ударе по израильской базе на горе Мерон В «Хезболле» заявили о ракетном ударе по израильским силам, готовившим атаку на территории Ливана ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана - ЦАХАЛ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az