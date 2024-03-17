Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу "Хезболлы" на юге Ливана в ночь на воскресенье, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В заявлении, которое цитирует издание "Едиот ахронот", говорится, что ВВС Израиля ударили по комплексу "Хезболлы" в городе Хиам. Незадолго до этого ЦАХАЛ перехватил "подозрительную воздушную цель" у побережья израильского города Акко на севере страны.
Израильские истребители также нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлы" в населенном пункте Кафар-Кила.
Несколько запусков в сторону Израиля зафиксировали из Ливана. Информации о жертвах не поступало. Звуки сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, раздавались в некоторых израильских приграничных населенных пунктах.
Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с гибелью военных в результате атаки террористов
Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы