Трамп уверен, что до 12% сторонников демократов проголосуют за него

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, предположил в воскресенье, что многие сторонники демократов отдадут свой голос за него.
"Я думаю, что за меня проголосует намного больше сторонников демократов, чем вы думаете", - сказал Трамп в интервью в эфире телеканала Fox News.
По его прогнозам, от 10 до 12% зарегистрированных избирателей Демократической партии поддержат его на выборах, так как "они хотят, чтобы им дали надежду, а надежды на Байдена нет".
По словам Трампа, сторонники демократов не верят в потенциального кандидата своей партии, нынешнего президента США Джо Байдена, потому что тот - "пустое место".
На этой неделе Трамп и Байден набрали необходимое число делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение на президентские выборы от своих партий.
Таким образом, Байден и Трамп могут завершить праймериз досрочно, почти за три месяца до официальной даты их окончания - 4 июня. Тем не менее официальное объявление бывшего и действующего глав государства кандидатами в президенты произойдет только на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан модернизирует оборонный потенциал - Алиев
НАТО приветствует действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности ряда стран альянса - Столтенберг
Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы