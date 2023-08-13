Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего главу Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году "близки к 100%". Его цитирует британская газета Times.

"Близки к 100%", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания.

По мнению Трампа, у него нет конкурентов среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе, заранее списав со счетов своего однопартийца Рона Десантиса.

В.Алиев