Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего главу Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году "близки к 100%". Его цитирует британская газета Times.
"Близки к 100%", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания.
По мнению Трампа, у него нет конкурентов среди республиканцев на намеченном на январь праймеризе, заранее списав со счетов своего однопартийца Рона Десантиса.
В.Алиев
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