Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

22.09 $/bbl +/- WTI 90.03 +0.40 Brent 93.27 -0.03

Дальнее зарубежье 24.09.2023 15:20

Трамп обошел Байдена в рейтинге в преддверии выборов

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке, обыгрывая своего преемника Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, пишет The Washington Post со ссылкой на совместный опрос издания с телеканалом ABC News. Согласно исследованию, экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент - 42%.

По опросу, большинство американцев в целом недовольны работой Байдена. Негативно оценивают его действия во главе государства 56% респондентов, а позитивно лишь 37%. В случае Трампа, его президентство оценивают со знаком плюс 48% опрошенных, а обратной точки зрения придерживаются 49%.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, БАЙДЕН, РЕЙТИНГ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Трамп считает, что будь он президентом США вместо Байдена, то не возникло кризиса ни в Украине, ни на Тайване Трамп считает, что обнаруженный в Белом доме кокаин мог предназначаться Байдену или его сыну Группа сенаторов-республиканцев требует назначить спецпрокурора для расследования в отношении Байдена Трамп в очередной раз обвинил администрацию Байдена в злоупотреблении властью Трамп считает Байдена неспособным даже сыграть в гольф Трамп не верит, что Байден сможет переизбраться на второй срок Байден считает Трампа ответственным за спешный вывод войск США из Афганистана Трамп обвинил Байдена в коррупции и развязывании третьей мировой войны Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани третьей мировой войны Трамп заявил, что о готовящемся обыске его имения Байден знал

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az