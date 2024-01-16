Байден назвал Трампа очевидным лидером у республиканцев после победы на кокусах в Айове

Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп одержал победу на кокусах Республиканской партии в штате Айова и является очевидным лидером оппозиции.
"Похоже, что Дональд Трамп победил в Айове. Он очевидный лидер на другой стороне (у республиканцев - ИФ) в данный момент", - написал Байден в соцсети Х.
Президент США также призвал американцев, которые поддерживают его в предвыборной гонке, сделать пожертвования на его кампанию.
"Если вы с нами, то сделайте пожертвование сейчас", - добавил Байден, разместив ссылку на свой предвыборный сайт.
Сам Трамп по итогам кокусов поблагодарил жителей Айовы за их поддержку, а также отметил, что его оппоненты - Никки Хейли и Рон Десантис - "выступили очень хорошо" на кокусах.
Обращаясь к своим сторонникам, Трамп заявил, что "мы объединимся". В частности, он вновь заверил, что в случае избрания намерен ужесточить контроль на границе США, потому что "сейчас мы сталкиваемся с вторжением миллионов людей".
Ранее сообщалось, что Трамп с большим отрывом победил на кокусах (собраниях) кандидатов в президенты США от Республиканской партии в штате Айова. По предварительным результатам, за него проголосовал 51% избирателей, губернатора Флориды Рона Десантиса поддержали 21,2% участников кокусов, бывшего постпреда США при ООН Ники Хейли - 19,1%.
Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы в формате кокусов.
Завершатся внутрипартийные выборы в июне. Затем, в июле, пройдет национальный съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты от республиканцев. Однако зачастую о кандидате становится известно раньше.
Традиционно внутрипартийные выборы проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.
Американские СМИ отмечают, что первые кокусы и праймериз играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантируют им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
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