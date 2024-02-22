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Дальнее зарубежье 22.02.2024 09:14

Почти 70% американцев считают, что Байден не подходит на второй президентский срок - опрос

Большинство зарегистрированных избирателей в ходе нового опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, заявили, что президент Джо Байден не пригоден для следующего президентского срока.

Согласно данным опроса, 64% респондентов заявили, что они не считают Байдена психически пригодным для второго президентского срока. О физическом несоответствии нынешнего президента заявили 62% опрошенных.

При этом только 34% зарегистрированных избирателей считают, что президент обладает "психической пригодностью для второго президентского срока". 34 % также считают, что у Байдена есть "физическая подготовка для того, чтобы отбывать второй президентский срок".

В то же время 60% респондентов заявили, что экс-президент Дональд Трамп физически готов к следующему президентскому сроку.

48% считают, что Трамп психически здоров для возвращения в Белый дом.

Отмечается, что в опросе, проведенном 15-19 февраля, приняли участие 1 тыс.421 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов составила плюс-минус 2,6 процентных пункта.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ОПРОС


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