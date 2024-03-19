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В Пекине заявляют, что у Вашингтона нет прав вмешиваться в региональные проблемы в Южно-Китайском море

Китай заявил о том, что США не имеют прав вмешиваться в процессы, происходящие в Южно-Китайском море.

"США не являются стороной проблемы, существующей в Южно-Китайском море, и поэтому не имеют права вмешиваться в происходящее между Китаем и Филиппинами", - приводят международные СМИ слова представителя МИД КНР Линь Цзяня.

Он отметил, что "военное сотрудничество между США и Филиппинами не должно нанести ущерб суверенитету Китая и его правам в Южно-Китайском море, тем более это не следует использовать в качестве основы для незаконных претензий со стороны Филиппин", - отметил он.

По словам представителя МИД КНР, "Китай продолжит предпринимать необходимые меры для того, чтобы решительно защищать территориальный суверенитет, права и интересы на море и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Манилу в том, что Вашингтон будет защищать филиппинские суда "в любом месте" Южно-Китайского моря.

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Тэги: КИТАЙ, ФИЛИППИНЫ, США, ПОЗИЦИЯ


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