В Пекине заявляют, что у Вашингтона нет прав вмешиваться в региональные проблемы в Южно-Китайском море

Китай заявил о том, что США не имеют прав вмешиваться в процессы, происходящие в Южно-Китайском море.
"США не являются стороной проблемы, существующей в Южно-Китайском море, и поэтому не имеют права вмешиваться в происходящее между Китаем и Филиппинами", - приводят международные СМИ слова представителя МИД КНР Линь Цзяня.
Он отметил, что "военное сотрудничество между США и Филиппинами не должно нанести ущерб суверенитету Китая и его правам в Южно-Китайском море, тем более это не следует использовать в качестве основы для незаконных претензий со стороны Филиппин", - отметил он.
По словам представителя МИД КНР, "Китай продолжит предпринимать необходимые меры для того, чтобы решительно защищать территориальный суверенитет, права и интересы на море и поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Манилу в том, что Вашингтон будет защищать филиппинские суда "в любом месте" Южно-Китайского моря.
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