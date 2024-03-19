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Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
ТЭК 19.03.2024 15:54

Нефть стабилизировалась на максимумах с октября

Цены на нефть слабо меняются днем во вторник после роста до многомесячных максимумов накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 понизилась на 5 центов, до $86,84 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4 цента, до $82,76 за баррель.

В понедельник котировки Brent выросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причем обе марки завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года. Поддержку котировкам оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ, а также данные о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале.

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase, РФ сможет поддерживать уровень экспорта на текущих показателях до конца июня.

"Россия сможет это сделать, компенсировав сокращение экспорта бензина на 200 тыс. баррелей в сутки за счет увеличения поставок сырой нефти, поскольку объем нефтепереработки сократится из-за атак (дронов - ИФ) и плановых закрытий НПЗ на техобслуживание", - написали эксперты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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