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Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
ТЭК 20.03.2024 16:15

Brent подешевела до $86,46 за баррель

Нефть усилила снижение днем в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в Соединенных Штатах и итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 по бакинскому времени понизилась на $0,92 (1,05%), до $86,46 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1 (1,2%), до $82,47 за баррель. Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые майские контракты на WTI подешевели в ходе торгов на $0,98 (1,18%), до $81,75 за баррель.

Во вторник цена Brent выросла на 0,6%, WTI подорожала на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,519 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 по бакинскому времени. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют незначительный рост резервов нефти (на 13 тыс. баррелей), а также сокращение запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Итоги заседания Федрезерва станут известны в 22:00 по бакинскому времени. Рынок практически уверен в том, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне в 5,25-5,5%, однако регулятор может пересмотреть свой прогноз относительно числа снижений ставки в 2024 году. Текущий прогноз предусматривает три сокращения стоимости заимствований, новый может предполагать всего два понижения.

Тем временем Южный Судан приостановил экспорт нефти из-за неполадок на нефтепроводе, проходящем через соседний Судан. Технический персонал не может получить доступ к проблемным участкам магистрали для проведения ремонтных работ из-за боевых действий на территории страны, пишет The Wall Street Journal. В результате поставки на мировой рынок могли сократиться примерно на 150 тыс. баррелей в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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