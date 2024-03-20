Brent подешевела до $85,76 за баррель

Падение цен на нефть усилилось вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 по бакинскому времени понизилась на $1,62 (1,85%), до $85,76 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель, срок биржевого обращения которых истекает с завершением торгов в среду, на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,81 (2,17%), до $81,66 за баррель. Более активно торгуемые майские контракты на WTI упали в цене на $1,73 (2,09%), до $81 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 0,6%, WTI - на 0,9%, причем обе марки обновили максимумы с октября.

Как стало известно из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тыс. баррелей.

Итоги заседания Федрезерва станут известны в 22:00 по бакинскому времени. Рынок практически уверен в том, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне в 5,25-5,5%, однако регулятор может пересмотреть свой прогноз относительно числа снижений ставки в 2024 году. Текущий прогноз предусматривает три сокращения стоимости заимствований, новый может предполагать всего два понижения.